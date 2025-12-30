Busca policía a presunto asesino de empresario de Mission

El Departamento de Policía de McAllen anunció el lunes por la mañana que están buscando a un hombre de 60 años acusado del asesinato el sábado de un destacado empresario de Mission.

Reynaldo Mata-Ríos está acusado de disparar y matar a Eddy Betancourt, quien era vicepresidente de la Junta Directiva del Distrito de Tasación del Condado de Hidalgo y designado por el gobernador Greg Abbott para la Comisión de Instalaciones de Texas.

"Se aplazó la notificación pública de este sospechoso para permitir su entrega", declaró la policía en un comunicado de prensa. "El sospechoso manifestó su intención de entregarse al Departamento de Policía de McAllen por este cargo, pero no lo ha hecho hasta la fecha".

Mata-Ríos mide 1.83 metros y pesa 89 kilos, según la policía. Tiene cabello y ojos castaños y su última dirección conocida es Pharr.

Detalles del asesinato de Eddy Betancourt

El sábado, alrededor de las 3:51 p. m., la policía fue enviada a la cuadra 800 de North Ware Road después de que una llamada al 911 informara que una persona yacía en el suelo y no respiraba después de posiblemente haber recibido un disparo.

Cuando llegó la policía, Betancourt, de 61 años, no tenía pulso. Él es el presidente de R&B General Construction Co. Inc., que se encuentra en el área del tiroteo en 805 N. Ware Road en McAllen.

El Monitor informó anteriormente que Betancourt también era copropietario y presidente de National Tire and Wheel LLC, gerente general de socios minoristas de E2H Investments, miembro de la Junta de Agentes Inmobiliarios de McAllen y de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, y designado por Abbott para la Comisión de Instalaciones de Texas.

Acciones de la policía en la investigación

La policía solicita a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar en la investigación que llame al Departamento de Policía de McAllen al (956) 681-2000 o a McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477 (TIPS) para reportar una pista anónima. También se pueden reportar pistas anónimas mediante la aplicación P3 Tips.