Pasará 5 años en prisión por reingreso tras deportación

BROWNSVILLE, Texas. – Un ciudadano mexicano de 42 años fue sentenciado este martes a 60 meses de prisión federal por reingresar ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido previamente deportado, anunció el fiscal federal del Distrito Sur, Nicholas J. Ganjei. Gabriel Rodríguez Martínez se declaró culpable del delito el 28 de marzo de 2025. El juez federal Fernando Rodríguez Jr. impuso la sentencia máxima, destacando el historial delictivo del acusado.

Rodríguez Martínez acumula condenas previas por delitos graves de reingreso ilegal, así como múltiples condenas por conducir en estado de ebriedad (DWI). Fue expulsado de los Estados Unidos por primera vez en septiembre de 2014, pero volvió a ingresar al país de manera clandestina, lo que motivó el cargo federal actual.



