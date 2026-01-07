Fallece chofer calcinado

El Departamento de Seguridad Pública de Texas está investigando un accidente fatal de un vehículo en el condado de Hidalgo que resultó en que el conductor sufriera quemaduras irreconocibles.

Según el DPS, el accidente ocurrió aproximadamente a las 12:32 p. m. del martes en la FM 186 al este de la US 281 al este de Linn.

Detalles del accidente en FM 186

Las autoridades dijeron que una investigación preliminar reveló que un camión tractor Freightliner 2016 ocupado por un conductor viajaba hacia el este por la FM 186, al este de la US 281. "Por razones desconocidas, el conductor se desvió de la carretera hacia la cuneta en dirección norte, donde chocó contra un poste y un árbol y quedó envuelto en llamas", dijo el DPS, y agregó que el conductor estaba "envuelto en llamas y quemado hasta quedar irreconocible".

Acciones del Departamento de Seguridad Pública

El DPS continuó diciendo que el conductor será identificado después de que se notifique a los familiares más cercanos. Mientras la agencia continúa su investigación, el Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo el martes que la FM 186 está actualmente cerrada, en dirección este y oeste, desde la US 281 hasta justo al oeste de Brushline Road, mientras que los policías y los socorristas despejan el área mientras el equipo de TxDOT ayuda con el control del tráfico.

Impacto en el tráfico tras el accidente

El cierre de la FM 186 ha generado congestión en la zona, y se recomienda a los conductores buscar rutas alternas mientras se realizan las labores de limpieza y se investiga el accidente.