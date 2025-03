Se hace pasar como un menor para entrar a EU

BROWNSVILLE, Texas.- Un ciudadano hondureño de 18 años admitió haber hecho declaraciones falsas en un caso de inmigración juvenil, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei a través de un comunicado de prensa.

El 2 de febrero, Elger Fabricio Cotto-Navarro declaró ante la policía que era un menor no acompañado cuando intentó ingresar al país cerca de Roma.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) debe brindar atención a cada niño extranjero no acompañado que no tenga estatus migratorio legal en Estados Unidos y para quien no exista un padre o tutor legal en el país con la capacidad de brindar dicha atención y custodia. Por lo tanto, Cotto-Navarro fue internado en un centro encargado del alojamiento y las necesidades de los niños extranjeros no acompañados.

Cotto-Navarro se identificó ante su administrador de caso como menor de edad, con fecha de nacimiento de mayo de 2007. Sin embargo, la investigación reveló que Cotto-Navarro era en realidad un adulto que se hacía pasar por menor. Cotto-Navarro negó las acusaciones y presentó una declaración por escrito, afirmando aún ser menor de edad.

Posteriormente, reconoció que nació en 2006 y que ya era adulto. Admitió haber proporcionado una fecha de nacimiento incorrecta y que las declaraciones escritas que presentó, en las que atestiguaba ser menor de edad mientras estaba bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), eran falsas.

El juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr. impondrá la sentencia el 17 de junio. En ese momento, enfrenta hasta cinco años de prisión federal y una posible multa máxima de 250.000 dólares.

Permanecerá bajo custodia en espera de esa audiencia.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) llevó a cabo la investigación. El fiscal federal adjunto Paul Marian está a cargo del caso.