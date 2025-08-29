Realizan fuerte redada de extranjeros criminales

McALLEN, Texas.- Un total de 78 personas han sido detenidas por varias violaciones relacionadas con la inmigración luego de una importante acción de cumplimiento en todo el Valle del Río Grande, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Varios han comenzado a comparecer ante los magistrados estadounidenses en McAllen y Brownsville.

La Operación Pick-Off es una iniciativa multiagencia contra la inmigración y los delitos violentos, dirigida a delincuentes en el Valle del Río Grande. Comenzó el 22 de agosto y continuó durante el fin de semana en los condados de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr.

"Para quienes quieran venir a este país sin permiso y luego victimizar a ciudadanos estadounidenses una vez aquí, con gusto les brindaremos alojamiento con una estadía en una instalación federal, seguida de un boleto de ida a casa", dijo Ganjei. "SDTX no descansará hasta que hayamos implementado la Operación Pick-Off en todos y cada uno de los 43 condados del Distrito Sur. Si está aquí ilegalmente y comete delitos en nuestra comunidad, puede esperar nuestra visita, y esa visita llegará pronto. Así es la Operación Take Back America".

El esfuerzo general implicó el arresto de 65 personas que presuntamente se encuentran en el país sin documentos tras haber sido deportadas previamente. Los cargos alegan que cumplían diversos períodos de libertad condicional tras ser condenadas por delitos estatales, como delitos de drogas, tráfico de personas, fraude, robo y agresión. De ser declaradas culpables, la mayoría enfrenta hasta 20 años de prisión federal.

Además de los acusados de reingreso ilegal tras la expulsión, las autoridades arrestaron a otros dos por delitos menores por evadir el examen o la inspección de los agentes de inmigración. También se encontraban en libertad condicional estatal por otros delitos.

Las autoridades también identificaron y arrestaron a otras 11 personas por violaciones similares relacionadas con la inmigración, y se espera que sean expulsadas inmediatamente del país.

En apoyo a la Operación Pick-Off, el FBI, a través de su iniciativa Summer Heat, aumentó sus recursos junto con sus socios policiales para centrarse en operaciones multijurisdiccionales basadas en inteligencia contra objetivos prioritarios.

El FBI y la Patrulla Fronteriza trabajaron con la Fiscalía de Estados Unidos como las principales agencias de aplicación de la ley que investigaron este asunto, con la asistencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) - Investigaciones de Seguridad Nacional; Servicio de Alguaciles; ICE - Operaciones de Cumplimiento y Deportación; Administración de Control de Drogas; Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; Departamento de Seguridad Pública de Texas e Investigación Criminal del IRS.

Los fiscales federales adjuntos de las divisiones de Brownsville y McAllen están procesando los casos.

´ATAQUE AUDAZ Y COORDINADO´

"Las amenazas actuales son demasiado complejas, peligrosas y generalizadas para que una sola agencia las maneje sola. Por eso, el FBI unió fuerzas con sus aliados en las fuerzas del orden para lanzar un ataque audaz y coordinado", declaró el agente especial a cargo Aaron Tapp, de la Oficina de Campo del FBI en San Antonio. "La Operación Pick Off demuestra lo que esa unidad puede lograr, y no habría sido posible sin la inquebrantable dedicación de la Fiscalía de los Estados Unidos a la protección de nuestra frontera sur".

"Esta operación refleja la fuerza de la coordinación policial en todos los niveles", declaró el agente jefe interino de la Patrulla Fronteriza, Jason E. Schneider, del Sector Valle del Río Grande. "Gracias a una estrecha colaboración, identificamos y detuvimos con éxito a personas que representaban una amenaza para nuestras comunidades y la seguridad nacional. Esta misión subraya nuestro compromiso con la seguridad de nuestras fronteras y el cumplimiento de la ley mediante operaciones interinstitucionales".