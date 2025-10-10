Hombre enfrenta cadena perpetua

Aaron Madrid Cervantes, de 22 años, fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable este pasado martes por el asesinato de su tío, Fernando Madrid, luego de un altercado por unos gallos ocurrido en mayo de 2024, informó el fiscal de Distrito Penal del Condado de Hidalgo, Toribio "Terry" Palacios.

Las pruebas revelaron, según el comunicado, que el 30 de mayo de 2024 agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo acudieron a una casa en la carretera Doffing, en Mission, debido a que Fernando recibió múltiples disparos. El hombre fue hallado muerto en su baño y un rastro de sangre que recorría toda la casa.

Tras dos días de testimonios, se supo que Fernando, su esposa, hijastra y nieta se despertaron alrededor de las 3:30 a.m. al escuchar a los perros ladrar. Entonces el hombre encontró a su sobrino "robando" sus gallos.

Cervantes presuntamente le disparó a su tío en el pecho y lo persiguió dentro de la casa, disparándole dos veces más en el brazo. Los testigos escucharon a Cervantes gritar, en español: "¡Te dije que no te metieras conmigo!", añade el comunicado.

Posteriormente, se indica que localizaron a Cervantes, quien "les dijo que había matado a Madrid".

Además, durante el juicio el jurado escuchó testimonios de que Cervantes había robado el arma a una persona para la que trabajaba.

La fase de sentencia del juicio comenzó inmediatamente después de que se anunció el veredicto de culpabilidad.

"El veredicto del jurado es un mensaje claro para Cervantes y otros delincuentes violentos," dijo Palacios.