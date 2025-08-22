Falso agente federal intenta estafar a banco

Un hombre de 35 años del este de Texas hizo su comparecencia inicial ante un tribunal federal por cargos de intento de cometer fraude bancario, robo de identidad agravado y suplantación de un funcionario o empleado de los Estados Unidos, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Previamente detenido por cargos relacionados, Daniel Ricardo Field fue transferido a las autoridades federales y compareció por primera vez ante el magistrado federal Peter Bray. Su audiencia de detención está programada para las 14:00 h.

La acusación formal de tres cargos, presentada el 13 de agosto, alega que Field se hizo pasar por un agente especial del FBI para intentar estafar a Ally Bank por $93,462.56. El 22 de abril, aproximadamente, también presuntamente utilizó información personal de otra persona, como su nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social, para ejecutar el plan.

Si es declarado culpable de fraude bancario, Field enfrenta hasta 30 años de prisión federal y una posible multa máxima de un millón de dólares. Suplantar la identidad de un funcionario federal conlleva una pena máxima de tres años y una posible multa de hasta 250.000 dólares. También enfrenta dos años más si es declarado culpable de robo de identidad, que deberá cumplir consecutivamente a cualquier otra pena de prisión impuesta. La fiscal federal adjunta Celia Moyer está a cargo del caso.



