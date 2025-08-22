Falso agente federal intenta estafar a banco

Falso agente federal intenta estafar a bancoEl detenido enfrenta cargos de robo de identidad agravado y suplantación de un funcionario del gobierno
Un hombre de 35 años del este de Texas hizo su comparecencia inicial ante un tribunal federal por cargos de intento de cometer fraude bancario, robo de identidad agravado y suplantación de un funcionario o empleado de los Estados Unidos, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.
Previamente detenido por cargos relacionados, Daniel Ricardo Field fue transferido a las autoridades federales y compareció por primera vez ante el magistrado federal Peter Bray. Su audiencia de detención está programada para las 14:00 h.
La acusación formal de tres cargos, presentada el 13 de agosto, alega que Field se hizo pasar por un agente especial del FBI para intentar estafar a Ally Bank por $93,462.56. El 22 de abril, aproximadamente, también presuntamente utilizó información personal de otra persona, como su nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social, para ejecutar el plan.
Si es declarado culpable de fraude bancario, Field enfrenta hasta 30 años de prisión federal y una posible multa máxima de un millón de dólares. Suplantar la identidad de un funcionario federal conlleva una pena máxima de tres años y una posible multa de hasta 250.000 dólares. También enfrenta dos años más si es declarado culpable de robo de identidad, que deberá cumplir consecutivamente a cualquier otra pena de prisión impuesta. La fiscal federal adjunta Celia Moyer está a cargo del caso.