Evitarán fraude Migratorio con verificación de identidad

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, (USCIS) está emitiendo una nueva guía (PDF) que limita a no más de tres años la antigüedad de las fotografías de los ciudadanos extranjeros que pueden ser utilizadas para crear documentos migratorios. Esta actualización tiene como objetivo reforzar la seguridad nacional y prevenir el fraude de identidad.

Con efecto inmediato, la nueva directriz en el Manual de Políticas de USCIS restringe el uso de fotos a aquellas que hayan sido tomadas dentro de los tres años anteriores a la fecha en que una persona presenta un formulario de USCIS.

Además, se implementan dos cambios fundamentales:

Límite de Antigüedad: Las fotos no podrán tener una antigüedad mayor a tres años.

No se Aceptan Fotos Propias: Ya no se aceptarán fotografías enviadas por el propio solicitante. Solo se utilizarán fotos tomadas por USCIS u otras entidades autorizadas.

Esto asegura que cada fotografía utilizada en un documento seguro sea reciente, precisa y confiable—requisitos clave para prevenir el fraude y el robo de identidad.

Los procesos sólidos de selección y verificación son fundamentales para proteger la seguridad e integridad del sistema de inmigración de EE. UU. Las flexibilidades implementadas durante la era COVID-19, que permitían la reutilización de fotos por hasta 10 años, incluso si la apariencia de una persona cambiaba significativamente, se mantuvieron vigentes más tiempo de lo necesario. Esto comprometió la capacidad de USCIS para verificar, identificar y seleccionar adecuadamente a los extranjeros.



