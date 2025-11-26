Arrestan a contratista por estafar a abuelita

Un contratista de 38 años fue arrestado este lunes por agentes del Alguacil del Condado de Cameron, acusado de estafar más de $61,000 dólares a una mujer de 86 años mediante falsas reparaciones de alcantarillado en su propiedad.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con un comunicado oficial, la víctima contactó en 2023 a Alejandro Díaz Hernández, quien le ofreció sus servicios para reparar el sistema de alcantarillado. La mujer aceptó y realizó múltiples pagos por conceptos de materiales, permisos y planos.

Sin embargo, las investigaciones revelaron que Díaz continuó solicitando dinero con diversos pretextos hasta septiembre de este año, a pesar de no haber iniciado ningún trabajo en la propiedad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El ahora detenido fue acusado formalmente de robo y permanece bajo custodia en el Centro de Detención Carrizales-Rucker, a la espera de su primera audiencia judicial. La oficina del Alguacil confirmó que Díaz admitió su responsabilidad durante el interrogatorio, y no se descarta que enfrente cargos adicionales conforme avance la investigación.