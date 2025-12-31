Enfrenta millonaria fianza por disparar a esposa e hija

Gerardo Enrique García, de 41 años, enfrenta 13 cargos luego de que la semana pasada presuntamente protagonizara un disturbio doméstico y le disparara a la policía.

Según la Policía de Brownsville, García enfrenta siete cargos de agresión agravada contra un oficial, dos cargos de agresión agravada con un arma mortal – violencia familiar, dos cargos de privación de la libertad, un cargo de conducta criminal y un cargo de disparar un arma de fuego.

García fue procesado la tarde de este martes y se le impuso una fianza total de dos millones con 270 mil dólares. El incidente por el que García enfrenta cargos ocurrió en la cuadra 5500 de Rawhide drive aproximadamente a las 6:36 a. m. A esa hora la Policía de Brownsville recibió una llamada alertándolos sobre una persona herida tras un disturbio doméstico.



