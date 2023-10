Desarrollan energía y agua

McALLEN, Texas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de asignaciones para el desarrollo de energía y agua por valor de 57.958 millones de dólares para el año fiscal 2024.

La votación del miércoles a favor de HR 4394 fue 210-199.

Según la ex representante federal Mayra Flores, los fondos del proyecto de ley proporcionan millones al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para mantener y preservar el almacenaje o resacas de aguas en el Valle.

El representante federal Vicente González, demócrata de Brownsville, votó en contra del proyecto de ley.

En julio, Flores anunció que se postularía contra González en el ciclo electoral de 2024 para recuperar el escaño en el Congreso que perdió ante él en 2022.

En un comunicado, Flores dijo que el voto de González en contra del proyecto de ley deja en claro que "se opone a la financiación para agua potable, aire y medio ambiente".

"Las resacas representan la belleza natural del Valle del Río Grande y sirven como parte integral de nuestro medio ambiente en el sur de Texas. Desafortunadamente, Vicente González inexplicablemente votó en contra de $2 millones en fondos críticos para proteger y preservar estas vías fluviales en nuestras comunidades", dijo Flores.

En una declaración hecha a Channel 5 News, el Representante González dijo que en el pasado trabajó con la ciudad de Brownsville para asegurar fondos que restablezcan las resacas.

"El proyecto de ley que voté en contra hoy aumentaría los costos de energía para las familias del sur de Texas, reduciría la cantidad de empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses y allanaría el camino para que nuestros adversarios extranjeros se conviertan en líderes mundiales en energía", dijo González.

"Este proyecto de ley incluía muchas cláusulas partidistas y fue presentado por la mayoría sabiendo que no sería aprobado por el Senado, un ejemplo clásico de teatro republicano y la actitud de no hacer nada de las últimas tres semanas. Estoy totalmente a favor de financiar resacas, pero no a expensas de los medios de vida de los habitantes del sur de Texas".

El proyecto de ley debe pasar ante el Senado para su aprobación.

MEJORA CICLO DE LOS CÍTRICOS

La temporada de cítricos está oficialmente en marcha en el Valle del Río Grande y los funcionarios dicen que las cosas están mejorando.

La totalidad de la industria de cítricos comerciales de Texas se encuentra en el Valle con cientos de productores.

Michael Flowers de Lone Star Citrus es uno de ellos.

"[Nos estamos] preparando para el momento de mayor actividad", dijo Flowers. "En el gran esquema de la temporada, estamos al principio".

Si bien la temporada parece ser mejor que la del año pasado, Flowers dice que la industria aún se está recuperando de la helada de 2021 que dañó los árboles de cítricos.