Reconstruyen muelle en el Puerto de Brownsville

Con una inversión de 50 millones de dólares, arrancó la reconstrucción del muelle de carga 3 de este puerto, obra que vendrá a fortalecer la capacidad para expandir la infraestructura critica.

La reconstrucción del Muelle de Carga 3 modernizará las instalaciones para cumplir con los estándares de seguridad y operación actuales, además de permitir el acceso a buques de mayor tamaño tras la profundización del Canal de Navegación de Brownsville a 52 pies.

La facilidad portuaria gestionó más de 11.2 millones de toneladas de carga marítima en 2023, lo que representa un aumento del 23 por ciento con respecto al año previo. Este ascenso le permitió escalar del 50 al 41 puesto en el ranking nacional de 150 puertos marítimos, su mejor posición histórica y un testimonio de su creciente importancia en el comercio marítimo internacional.

El proyecto, de 40 millones de dólares, es financiado por la División Marítima del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y el Distrito de Navegación de Brownsville (BND). Este último obtuvo una subvención de 11.5 millones de dólares del Programa de Infraestructura Marítima en 2023.

William Dietrich, director y CEO del Puerto dijo que la reconstrucción del Muelle de Carga 3 refleja nuestro compromiso compartido con el progreso y la colaboración.

"El apoyo de TxDOT fortalece nuestra capacidad para expandir la infraestructura crítica, impulsar el desarrollo económico y garantizar que el Puerto siga siendo una puerta de entrada clave para el comercio y la industria en Texas y más allá".

Para el proyecto se utilizarán 495 pilotes de acero traídos de Turquía. Los pilotes están recubiertos para prolongar su vida útil y formarán la base del nuevo muelle. Una vez completada la obra en 2027, se espera que mejore la capacidad de manejar de carga, aumente la eficiencia y apoye el crecimiento económico continuo de la región.



