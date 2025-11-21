Habitantes del RGV se adaptan a los cambios

BROWNSVILLE, Texas.- Una fila de aproximadamente 100 personas serpenteaba a lo largo del costado del centro de eventos de la ciudad justo antes de las 9 a. m. a finales de octubre.

Miguel Torres y su excompañero de trabajo, Diego Galván, llegaron a las 6:30 a. m. para asegurarse un lugar al frente de la fila. Adentro había representantes de más de 20 empleadores diferentes, incluidos SpaceX, NextDecade (la compañía de energía que construye una planta de licuefacción de gas natural en Brownsville), restaurantes locales, agencias de aplicación de la ley e instituciones de educación superior.

Ambos hombres querían trabajos de soldadura en SpaceX. Tenían motivos para tener esperanza: se espera que la compañía de vuelos espaciales contrate a cientos de personas en el sur de Texas mientras se prepara para la próxima generación de su vehículo Starship y el propulsor Super Heavy

Torres, un residente de Brownsville de 32 años, está desempleado. Él y Galván estuvieron entre los miles de empleados en todo Texas que fueron despedidos de Southwest Key Programs, una organización sin fines de lucro que administraba albergues para niños migrantes no acompañados.

Miguel Torres posa para una foto en una feria de empleo en Brownsville.

La organización, que fue objeto de una investigación federal iniciada por la administración Biden, cerró después de que funcionarios de Trump anunciaran que el gobierno federal dejaría de alojar a niños migrantes en sus albergues.

Torres era gestor de casos en el albergue de Brownsville. No le gustaba su trabajo, pero le pagaban bien, dijo.

"No soy inmigrante, pero cuidaba de niños inmigrantes", dijo Torres. "Ahora que no vienen niños inmigrantes aquí, me quedé sin trabajo".

La vida de Torres luce marcadamente diferente a la de hace un año, cuando los votantes del Valle del Río Grande ayudaron a elegir al presidente Donald Trump para su segundo mandato. Su historia, y la de otros, son un recordatorio de cómo una elección puede cambiar vidas de maneras grandes y pequeñas.

El Valle, abrumadoramente hispano y pobre, se vio catapultado al centro de atención nacional después de las elecciones. Los políticamente curiosos querían saber qué inspiró a los votantes de aquí, que durante mucho tiempo han apoyado a los demócratas, a hacer un cambio tan abrupto. ¿Fue la economía? ¿La frontera? ¿La fe? Todo lo anterior.

Hoy, los residentes se desenvuelven en un mundo muy parecido al de antes de las elecciones de 2024. Sin embargo, las acciones de la administración Trump han planteado desafíos. Los datos económicos de la Reserva Federal en Dallas muestran una economía en constante cambio. Tanto el empleo como el desempleo han aumentado desde principios de año. Las obras de construcción sufren retrasos y los restaurantes tienen escasez de personal debido a las amenazas de redadas de control migratorio. Los precios de los comestibles se mantienen obstinadamente altos. El tráfico peatonal en los centros de las ciudades, desde Brownsville hasta McAllen, parece haber disminuido, debido a una drástica caída en los cruces fronterizos.

La gente de la zona fronteriza se está adaptando. Mantienen el compromiso de recordarle al mundo que su hogar es más que un campo de batalla político o un telón de fondo para el debate sobre la inmigración. Se niegan a conformarse con la mera supervivencia y han encontrado maneras de impulsar a sus comunidades.

"El bien nos afectará"

Rosa Castañeda sacó manteles naranjas de un contenedor de plástico que había estado guardado en un cobertizo justo afuera de su pequeño espacio para eventos. Necesitaba prepararse para una fiesta anual de otoño, dijo, para las mujeres que asistían regularmente a las clases de Zumba allí.

Durante casi 10 años, el espacio para eventos de Brownsville ha albergado fiestas de cumpleaños, baby showers y las clases de Zumba en las que participa Castañeda.

La vida como dueña de un pequeño negocio es diferente a su vida como maestra de kínder en Matamoros, una ciudad al otro lado de la frontera en el estado mexicano de Tamaulipas.

´Enamorado de este lugar´

Eddie Lee Marburger y sus compañeros de equipo pasaron a toda velocidad por hectáreas de tierras de cultivo en un viaje de siete horas en autobús desde Edinburg a Nacogdoches.

Marburger, de 23 años, es el mariscal de campo titular del nuevo equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas Rio Grande Valley, los Vaqueros, y se dirigían a jugar su noveno partido de su primera temporada.

Nativo del Valle y graduado de la preparatoria Sharyland Pioneer en Mission, Marburger dejó el Valle para jugar fútbol americano en la Universidad de Texas en San Antonio. Regresó a casa este año para el año inaugural de la UTRGV.

"Este es mi hogar, así que pensé que sería una gran oportunidad volver a casa y ser parte de la historia", dijo Marburger.

La respuesta de la comunidad ha sido entusiasta. Las entradas para su primer partido en agosto se agotaron; el equipo ganó 66-0 frente a un público que incluía al senador estadounidense Ted Cruz

"La comunidad y cómo apoyan al equipo de fútbol es genial", dijo. "Es casi como si fuéramos un equipo profesional en el Valle, por la forma en que la gente nos trata".