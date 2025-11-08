El futuro del RGV se debatió en un simposio sobre el agua

La escasez de agua continúa teniendo consecuencias nefastas a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México como resultado de una sequía que se prolonga durante varios años y de las crecientes necesidades de poblaciones en aumento.

En el valle del Río Grande, donde la industria agrícola sigue teniendo un enorme impacto económico, el acceso al agua se está volviendo cada vez más difícil.

La ya de por sí crítica situación se está volviendo aún más compleja, con organizaciones de ambos lados de la frontera luchando por encontrar soluciones a sus crecientes necesidades de agua.

Es esa preocupación compartida la que reunió esta semana en McAllen a líderes locales, científicos y miembros de la comunidad de ambos lados de la frontera para el Simposio Binacional sobre los Ríos Grande y Bravo de 2025, organizado por la Fundación del Agua de Texas.

Decenas de personas se reunieron el jueves por la mañana en el Embassy Suites del Centro de Convenciones de McAllen para debatir sobre el futuro del Río Grande, al tiempo que fortalecían las alianzas y fomentaban la confianza entre diversas entidades que buscan no solo conservar el agua, sino también garantizar que sea más accesible para las generaciones futuras.

El jueves fue el primero de los tres días del simposio. Tras la bienvenida, los asistentes participaron en una mesa redonda sobre el estado del Río Grande.

Vista del Río Grande desde un muelle privado a orillas del río el jueves 21 de noviembre de 2024 en Mission.

El panel incluyó al Dr. Samuel Sandoval Solís, profesor y especialista en recursos hídricos de la Universidad de California, Davis, y cofundador del Foro Permanente de Aguas Binacionales; Mario Mata, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del estado de Chihuahua en México; John Beckham, director gerente del Banco de Desarrollo de América del Norte (NAD); la Dra. Rosario Sánchez, científica investigadora principal del Instituto de Recursos Hídricos de Texas en la Universidad Texas A&M y directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales; y Sonny Hinojosa, defensor del agua y ex gerente general del Distrito de Riego No. 2 del Condado de Hidalgo y fideicomisario del Fondo de Gestión de Riesgos de la Asociación de Agua de Texas.

Cada panelista aportó una perspectiva única sobre el tema del agua, pero también compartieron una preocupación común: que deben mejorarse la comunicación y la confianza entre ambos lados de la frontera.

"Si tenemos una comunicación eficaz, podemos hacer lo que queremos y lo que realmente se necesita", dijo Sánchez. "Sin ella, da igual cuánta ciencia tengamos, cuántos datos tengamos, cuánto dinero tengamos. Si no confiamos los unos en los otros, nada va a cambiar".

La reunión concluyó con un anuncio de Beckham en nombre de NAD Bank. Indicó que el banco comenzará a ofrecer asistencia a los distritos de riego del Valle del Río Grande a través de su nuevo Fondo de Resiliencia Hídrica de 400 millones de dólares.

Explicó que el banco tiene la intención de apoyar proyectos de conservación del agua en toda la zona con ese fondo, y que actualmente está buscando solicitudes para iniciar esas mejoras.

"A medida que la región ha crecido y la población se ha expandido, y también debido a la sequía crónica y la menor regularidad de las lluvias, nos hemos dado cuenta de la necesidad de ampliar nuestra comprensión de lo que implica invertir en infraestructura hídrica", declaró Beckham. "Esto incluye la conservación y la reutilización del agua, nuevas fuentes como la desalinización, la captación de agua pluvial y cualquier tecnología innovadora que nos ayude a lograrlo".

"También incluye algo que tradicionalmente no hemos hecho: aplicar tecnología y nuevos sistemas de riego a los usuarios agrícolas de ambos lados de la frontera."

Explicó que el Fondo para la Resiliencia Hídrica se compone de 100 millones de dólares en subvenciones y 300 millones de dólares en financiación a precios inferiores a los del mercado. Añadió que el banco tiene previsto complementar esos fondos con otras fuentes procedentes de los gobiernos federal, estatal y regional.

"La situación en el Valle del Río Grande, a ambos lados de la frontera, es de suma urgencia debido a las condiciones que se presentan aquí", afirmó. "Por eso, iniciamos con una convocatoria de propuestas para esta región del Valle del Río Grande".

El comisionado del distrito 3 del condado de Cameron, David A. Garza, estuvo entre los asistentes al simposio. Manifestó su preocupación por la situación que podría tener el valle dentro de 25 años si no se aborda la crisis del agua.

"En mi opinión, el Valle tiene que cambiar el paradigma de lo que creemos ser, porque en realidad no somos un valle. Somos un delta", dijo. "La idea de ser un valle verde y exuberante probablemente no sea la realidad que buscamos en 25 años. Necesitamos ser más inteligentes en todos los aspectos: nuestro desarrollo y planificación urbana e industrial, y debemos asegurarnos de que quienes atraemos para generar oportunidades, empleos y desarrollo económico, traigan consigo las soluciones y los métodos para ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades hídricas".

David Díez Frontón, director general de Aqualia, empresa internacional de gestión del agua, pronunció un discurso de apertura sobre cómo fortalecer la resiliencia hídrica a lo largo del Río Grande. Subrayó la importancia no solo de construir más infraestructura hídrica en la zona, sino también de mantener y operar la infraestructura existente.

"La frontera se encuentra en una situación de extrema sequía y gran tensión", afirmó. "Esta región tiene una población creciente y, obviamente, necesita más recursos hídricos. Nuestra experiencia demuestra que mayores recursos no solo proporcionan más agua, sino también más pozos y más plantas de tratamiento de agua".



