Mujer admite participación en red de tráfico

BROWNSVILLE, Texas.- Una mujer de 34 años admitió haber conspirado para poseer con la intención de distribuir más de cinco kilos de cocaína, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Tras su arresto inicial, Edith González admitió que había "envuelto para regalo" una caja que contenía la cocaína.

El 16 de abril de 2024, las autoridades detuvieron una Chevrolet Equinox en Weslaco y descubrieron un "regalo" que resultó que contenía 8.8 kilos del narcótico.

Como parte de su declaración de culpabilidad, González reconoció haberse comunicado con otras personas para entregar la cocaína.

El juez de distrito Rolando Olvera González dictará sentencia el 17 de diciembre. González enfrenta un mínimo de 10 años y hasta cadena perpetua en una prisión federal, así como una posible multa de 10 millones de dólares.

El caso forma parte de una operación de las Fuerzas de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF).

La Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) - Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI llevaron a cabo la investigación con la asistencia del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El fiscal federal adjunto Oscar Ponce está a cargo del caso.