Identifican víctimas del doble homicidio

Las víctimas del doble homicidio en Brownsville el domingo han sido identificadas por The Brownsville Herald a través de un individuo que conocía a una de ellas, a través de registros de impuestos a la propiedad y registros de investigación de muerte.

Se trata de Idalia Carrizales y Norma Alicia Garza Espinoza. Carrizales es la dueña de la vivienda donde ocurrió el crimen, mientras que Garza es la esposa del sospechoso.

El presunto asesino es Joel Uriegas Izaguirre, de 48 años y residente de Matamoros. Está acusado de homicidio capital en contra de varias personas y se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Carrizales-Rucker del Condado de Cameron.

El sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, dijo el lunes que Izaguirre planeaba matar a su esposa, pero no tenía la intención de matar a su tía.

¿Cómo ocurrió el doble homicidio en Brownsville?

La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron acudió el domingo a la casa de Carrizales, ubicada en el 6279 de Tecate Drive, tras recibir una llamada sobre una mujer que yacía en un charco de sangre. Se trataba de Garza. Carrizales fue encontrada dentro de la vivienda.

La oficina del alguacil se negó a revelar sus identidades el lunes. Sin embargo, Treviño afirmó que la esposa de Izaguirre fue encontrada afuera, mientras que su tía fue hallada dentro de la casa.

La persona que proporcionó a The Herald el domingo la identidad de Carrizales dijo que conocía a la mujer de la iglesia y que ella vendía tamales allí, un detalle que Treviño también confirmó el lunes durante una conferencia de prensa.

La investigación indica que Izaguirre cruzó a Brownsville aproximadamente a las 5 am y regresó a Matamoros alrededor de las 7:15 am del domingo por la mañana, dijo Treviño anteriormente.

El sheriff dijo que los investigadores creen que los asesinatos ocurrieron durante ese período de tiempo y dijo que Izaguirre usó una tabla de madera utilizada para revolver grandes ollas de carne durante el ataque, que anteriormente describió como brutal.

"Se podría decir que fue un arma de oportunidad, que es lo que encontró inmediatamente allí cuando entró a la casa", dijo Treviño el lunes.

Detalles confirmados sobre las víctimas y el sospechoso

En cuanto al posible motivo, dijo que el único que tienen los investigadores es que pudo haber estado en una relación con otro individuo en Matamoros y posiblemente esa sea la razón por la que mató a su esposa.

Además, el sheriff dijo que Izaguirre sabía dónde estaba la llave de la casa y entró.

La persona que encontró los cuerpos de Carrizales y Garza estaba visitando a Carrizales, quien se ganaba la vida haciendo tamales. Todos los ingredientes estaban listos para cocinar en el momento de los asesinatos, dijo Treviño.

Los investigadores llamaron a Izaguirre por teléfono después de los asesinatos mientras estaba en Matamoros después de que lo identificaron como sospechoso.

Se reunió con los investigadores en el Puente Internacional Gateway y luego confesó en la oficina del sheriff.