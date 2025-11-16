Diabetes supera promedio estatal

McALLEN, Texas.- Mientras Texas registra una tasa del 12.7% de personas con diabetes mellitus tipo 1 y 2, entre cada 100 residentes, ciudades fronterizas como Laredo y McAllen superan significativamente este promedio, con un 15.2% y 16.1% de prevalencia respectivamente, según datos del Consejo de Diabetes de Texas y el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales (BRFSS) correspondientes al periodo 2023-2025.

Brownsville también presenta una cifra elevada, con 14.8% de afectados, por encima del promedio estatal.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado el 14 de noviembre, el Departamento de Salud Municipal de Laredo destacó que la población hispana muestra una mayor predisposición a desarrollar esta enfermedad crónico-degenerativa, e hizo un llamado a la prevención y al manejo adecuado del padecimiento, señalando que muchas personas lo tienen sin saberlo.

Por su parte el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, indicó que la prevalencia de diabetes por ciudad en Texas (2023–2025), basados en datos del Texas Diabetes Council y el BRFSS (Behavioral Risk Factor Surveillance System), además de los porcentajes para las tres ciudades de la frontera con México, indicó y destacó que 3 de las 4 metrópolis están en menor afectación, todas debajo de la media estatal, que ya se dijo es de 12.7 afectados por cada ciento de personas.

En contraste, otras grandes metrópolis del estado registran índices menores. Houston reporta un 12.3%, Dallas un 11.9% y Austin un 10.8% de personas con diabetes. Solo San Antonio, con 13.5%, se ubica por arriba de la media texana.

La diabetes mellitus impacta con mayor fuerza a la población latina en Texas. Mientras ciudades con mayor diversidad étnica como Austin muestran niveles más bajos, Laredo —con una amplia comunidad hispana— registra una de las tasas más altas del estado.

Factores que influyen en la variación

La diferencia en las tasas de diabetes responde a varios factores:

Acceso a la atención médica: Las ciudades con menor disponibilidad de clínicas comunitarias o cobertura médica suelen presentar tasas más altas.

Alimentación y actividad física: Las zonas con acceso limitado a alimentos frescos y espacios seguros para hacer ejercicio registran mayor riesgo.

Condiciones laborales y estrés: La informalidad laboral y el estrés económico agravan la incidencia y el control de la enfermedad.