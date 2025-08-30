Detiene FBI a acusado de pornografía infantil

Una denuncia reveló que el FBI arrestó a un hombre en McAllen el jueves en relación con una investigación de pornografía infantil.

Como se informó previamente, se avistó a agentes del FBI en una residencia de McAllen ubicada en la cuadra 300 de East Vine Avenue. Un portavoz del FBI indicó que los agentes se encontraban en el lugar "realizando actividades policiales autorizadas por el tribunal".

Según la denuncia penal, George Paul Herrera fue arrestado bajo cargos de recepción y/o distribución de fonografía infantil y posesión de pornografía infantil.

El FBI inició una investigación sobre Herrera en diciembre de 2024, según la denuncia. Desde julio de 2020, aproximadamente, se cree que Herrera recibe "ganancias virtuales" relacionadas con la venta de imágenes y videos explícitos de mujeres y menores, incluyendo la representación de fonografía infantil.

La denuncia indicaba que las cuentas de moneda virtual de Herrera se anunciaban en una aplicación de mensajería cifrada, redirigiendo a los usuarios a un sitio web conocido por vender pornografía infantil. El FBI recibió registros que revelaron diversa información de identificación que vinculaba a Herrera con dichas cuentas.

El jueves, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en la residencia de Herrera.

Según la denuncia, durante una entrevista, Herrera admitió haber descargado y visto pornografía infantil desde 2020. También admitió haber descargado y recibido colecciones de pornografía infantil de sitios web con la "intención de distribuirlas a cambio de ganancias en moneda virtual".

Herrera también admitió conocer o reconocer a conocidos productores y distribuidores de contenido de pornografía infantil y sus colecciones, según la denuncia.

Una revisión de su teléfono celular reveló videos y fotos de pornografía infantil y enlaces y mensajes a través de la aplicación encriptada relacionados con pornografía infantil, según la denuncia.



