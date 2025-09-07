Aprehenden a presunto asesino en Brownsville

El Departamento de Policía de Brownsville participó en la rápida detención de un sospechoso de asesinato en nuestra ciudad, en colaboración con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Departamento de Policía de Victoria, Policía de Houston y el FBI.

Este arresto demuestra la eficacia de la cooperación interinstitucional y nuestro compromiso compartido para garantizar que los delincuentes violentos rindan cuentas, señala el departamento en un comunicado de prensa.

La seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra principal prioridad y seguiremos apoyando a nuestros socios locales, estatales y federales para proteger a Brownsville y sus alrededores, señala dicho comunicado.

El Departamento de Policía de Victoria anunció el arresto de Charles Lee Brazil, quien fue detenido por el Grupo de Trabajo de Fugitivos Violentos de la Costa del Golfo del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, según una publicación en las redes sociales.

Brazil fue arrestado por un cargo de asesinato en relación con la muerte de Tyler Gamez el 30 de agosto en Victoria, dijo el Departamento de Policía de Victoria.

Un informe de KAVU-TV, la filial de ABC en Victoria, identificó a Gamez como un hombre de 23 años que murió tras recibir un disparo frente a un negocio en Victoria. No se proporcionaron más detalles del tiroteo mortal.

Según la policía de Victoria, el arresto de Brazil fue posible gracias a un esfuerzo de colaboración entre el Departamento de Policía de Victoria, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Departamento de Policía de Houston, el Departamento de Policía de Brownsville y el FBI.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Brownsville dijo que estaban orgullosos de ayudar en el arresto.

Un portavoz del Departamento de Policía de Brownsville dijo que Brasil está detenido en su cárcel.