Constructores piden pausa en redadas de ICE en obras

Los líderes de la industria de la construcción del Valle del Río Grande continúan hablando sobre las redadas de ICE en los lugares de trabajo en la región fronteriza.

El lunes por la mañana, el Día de Martin Luther King, la Asociación de Constructores del Sur de Texas (STBA) celebró un simposio para debatir cómo la intensificación de la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha afectado a la industria de la construcción a nivel regional.

¿Cómo afectan las redadas de ICE a la industria de la construcción?

Las empresas locales están despidiendo trabajadores por primera vez, los funcionarios de préstamos están viendo una fuerte disminución en los préstamos para la construcción y los proveedores de materiales están sufriendo grandes pérdidas financieras, todo mientras los trabajadores inmigrantes y sus familias viven con el temor de ser deportados, y los contratistas se ven continuamente disuadidos de aceptar nuevos proyectos mientras ICE apunta a los lugares de trabajo.

Estuvieron presentes los representantes estadounidenses Mónica De La Cruz, republicana de Edinburg, y Henry Cuellar, demócrata de Laredo, así como un pequeño grupo de funcionarios electos locales y miembros de la industria de la construcción de la región, desde oficiales de préstamos hasta constructores de viviendas.

El director general de STBA, Mario Guerrero, enfatizó que a todos los funcionarios electos de la región se les envió una invitación, pero sólo una pequeña fracción se presentó el lunes.

Acciones de la Asociación de Constructores del Sur de Texas

Durante la reunión, varios propietarios de empresas estimaron una caída del 30% al 40% en la actividad de construcción a nivel regional y los miembros de la junta de STBA pidieron una pausa inmediata en la aplicación de las leyes de inmigración en los lugares de trabajo.

Los expertos financieros regionales describieron una fuerte caída en los préstamos para la construcción, lo que ilustra el efecto paralizante que ha tenido el ICE sobre la economía de la construcción local.

Cuellar explicó que el Comité de Asignaciones Nacionales, que controla los fondos que dan forma directamente a cómo opera ICE, estaba buscando asignar fondos para un comité de supervisión que tendría como objetivo garantizar que los agentes se centraran únicamente en deportar a "criminales".

Aclaró que cree que ICE necesita cambiar su enfoque hacia la detención de personas con órdenes finales de deportación, y agregó que estima que actualmente hay 1,5 millones de personas con dichas órdenes.

Actualmente, el comité, en el que Cuellar ha formado parte durante casi una década, trabaja en la legislación que determinará la distribución de los fondos del ICE, ya que la agencia recibirá la impresionante suma de $18.7 mil millones adicionales, además de la asignación habitual de $10 mil millones anuales durante los próximos cuatro años, gracias a un aumento masivo de fondos en la Ley One Big Beautiful. Al final del período de cuatro años, el ICE habrá recibido casi $75 mil millones adicionales de fondos de los contribuyentes.

Cuellar compartió que el director de ICE, Todd Lyons, a quien Cuellar dijo conocer bien desde hace muchos años, la secretaria de Seguridad Nacional, Krisit Noem, y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott, comparecerán pronto ante el comité.

Impacto económico de ICE en la construcción local

De La Cruz mostró su apoyo a la Ley de Trabajadores Esenciales para el Avance Económico, que podría crear un programa de visas adicional para ayudar a los trabajadores contratados a obtener un estatus laboral legal: la visa H-2C.

Además, De La Cruz y Cuellar expresaron su apoyo a la Ley de Dignidad, un proyecto de ley bipartidista que podría otorgar estatus legal temporal y autorización de trabajo. De La Cruz la describió como una "solución a largo plazo" para las personas indocumentadas que ya residen en Estados Unidos.