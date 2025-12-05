Caen 2 menores por presunto vandalismo

El Departamento de Policía de Brownsville informó este jueves mediante un comunicado, que dos menores fueron arrestados por presuntos daños por más de 20 mil dólares a farolas solares en el sendero Belden West, cerca del estadio Sam´s Memorial.

Detalles sobre el arresto de los menores

Según las autoridades, los hechos fueron reportados el pasado 24 de noviembre al descubrirse serios daños en el sendero. En el transcurso de la investigación, las autoridades descubrieron que 32 farolas en total fueron dañadas o arrancadas del suelo a la fuerza, asimismo, las pruebas en video captaron a los dos menores dañando las farolas. Ambos menores fueron identificados y puestos bajo custodia, de este modo, fueron acusados de Violencia contra la Propiedad por la magnitud de los daños causados y trasladados al Centro de Detención Juvenil Darell B. Hester.

Investigación de la policía sobre los daños

Las autoridades locales han señalado que este tipo de vandalismo no solo afecta la infraestructura pública, sino que también representa un costo significativo para la comunidad. La policía de Brownsville ha instado a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa en el área.

Impacto de los daños en la comunidad

La comunidad ha expresado su preocupación por el aumento de actos de vandalismo en espacios públicos. Las farolas solares son esenciales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, especialmente en áreas recreativas como el sendero Belden West.