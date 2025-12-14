Establecerán nuevo sistema biométrico

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pretende reforzar el sistema de recolección de datos biométricos —incluyendo fotografías, huellas dactilares e incluso el escaneo del iris— para todos los extranjeros que entren o salgan de Estados Unidos por aire, tierra o mar.

¿Qué implica el nuevo sistema biométrico del DHS?

El objetivo de esta medida es establecer un sistema biométrico integrado de entrada y salida, que permita comparar la información capturada durante el ingreso con la registrada al momento de la salida, con el fin de mejorar el control migratorio y fortalecer la seguridad nacional.

El abogado de inmigración Mauricio García explicó que esta medida no es completamente nueva, ya que fue establecida hace varios años. Al respecto, recordó que "es algo que ocurrió desde 2004... ahora simplemente se está impulsando y reforzando". Añadió que "las personas que tienen visas y los que son residentes deben estar atentos a cómo se aplicarán estos procesos".

Detalles sobre la recolección de datos biométricos

Si bien el sistema ya existía, la administración del expresidente Donald Trump aceleró su puesta en marcha y amplió su alcance. García indicó que el gobierno ha comenzado a divulgar más detalles sobre los cambios, que entrarán en vigor el 26 de diciembre, por lo que recomienda a los extranjeros mantenerse informados.

El reforzamiento de esta medida, sumado al incremento del flujo de turistas durante la temporada de festividades, podría generar mayores tiempos de espera en los cruces fronterizos.

Impacto en los tiempos de espera en cruces fronterizos

El DHS adelantó que continuará detallando cómo se aplicará el sistema en los distintos puertos de entrada del país.