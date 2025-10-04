Comisionado acusado de contrabando y soborno

Rodolfo Castillo, comisionado para la ciudad de McAllen enfrenta cargos criminales por presunto lavado de dinero y contrabando.

Castillo, comisionado por el lugar 4, junto con su esposa, está acusado de utilizar su negocio de ropa usada como fachada para una operación de contrabando.

Según la denuncia penal federal, la investigación sobre Rodolfo, de 55 años y Bertha Castillo, de 57, incluyó informantes confidenciales y agentes encubiertos.

El 8 de agosto de 2025, un informante confidencial contactó a Rodolfo Castillo por WhatsApp.

Según la denuncia, Castillo admitió que no reportaba la entrada de mercancías a México para evitar ser detectado, según los documentos interpuestos en una corte federal en el sur de Texas, el jueves y el viernes.

Durante el cateo realizado a la vivienda del comisionado de McAllen, Rodolfo @Rudy" Castillo, se habrían encontrado entre 100 mil y 300 mil dólares en efectivo.

En una llamada telefónica grabada, según el documento, Castillo le dijo al informante que no había tenido problemas con la incautación de su mercancía en años y que "todos estaban cobrando", sugiriendo así que no habría ningún problema.

Le dijo al informante que había realizado pagos a varios grupos, incluyendo "agentes del orden mexicanos corruptos". Castillo mencionó específicamente haber pagado 20 mil pesos al Departamento de Policía de Harfuch en clara referencia a (Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México), según la denuncia.

Castillo supuestamente declaró que él gestiona el proceso de envío, mientras que su esposa, Bertha, se encarga de las ventas.

El 26 de agosto de 2025, un agente encubierto llamó a Bertha Castillo. Durante la llamada, el agente encubierto discutió con Bertha un acuerdo de pagos en efectivo para comprar ropa usada destinada a México. Bertha dijo le dijo que el pago se realizaría en su boda de ropa usada, Oro Ropa Usada.

Más tarde ese mismo día, en su negocio, Oro Ropa Usada, el agente encubierto entregó a la pareja 20 mil 742 dólares en efectivo. La denuncia alega que Bertha guardó el dinero en su bolso. Los agentes siguieron a la pareja hasta su casa en McAllen, donde la mujer supuestamente entró con el dinero.

Rodolfo "Rudy" Castillo fue detenido por presunta corrupción y contrabando.

CATEO

Agentes de Homeland Security Investigations catearon el jueves la casa y negocios de la familia, donde detuvieron a, Bertha Castillo, de 57 años, y aseguraron documentos presuntamente irregulares. La mujer enfrenta cargos por lavado de dinero, contrabando de mercancías y contratación de personas sin permiso de trabajo en Estados Unidos.

El agente especial, quien testificó el viernes por la tarde en el caso contra los Castillo, explicó que pese a que la agencia de Investigación y Seguridad Nacional no ha contado el dinero encontrado en la residencia de los Castillo en McAllen, calcularon dicha cantidad.







