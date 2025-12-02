Intentaba cruzar más de 283 md a México

Un ciudadano mexicano fue arrestado en el Puente Internacional de Hidalgo después de que oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieran que intentaba sacar del país más de $283,590 dólares ocultos en un compartimento secreto de su vehículo.

¿Cómo ocurrió el arresto en el Puente Internacional?

Jesedh Isai Canales Guerrero enfrenta cargos por contrabando de grandes cantidades de efectivo luego de que, durante una inspección secundaria, se localizara el dinero envuelto en cinta adhesiva y sellado al vacío dentro de un escondite adaptado en su automóvil.

El viernes, Canales había declarado no portar más de $10,000 dólares —límite legal sin notificación— y afirmó estar de compras en McAllen antes de regresar a Reynosa, México.

Detalles del contrabando de efectivo oculto en el vehículo

Durante la investigación con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Canales admitió que fue contratado por una persona en México para establecer un patrón de cruces fronterizos, por el cual recibía $100 dólares por viaje.

Según la denuncia, el detenido "afirmó creer que el dinero provenía de actividades ilegales" y reconoció saber que los cárteles suelen traficar drogas hacia Estados Unidos y efectivo en sentido contrario, sospechando que su empleador estaba vinculado a un cártel de drogas.

Acciones de la autoridad tras el arresto de Canales Guerrero

Canales compareció este lunes ante la jueza magistrada federal Nadia S. Medrano en el tribunal de McAllen para su audiencia inicial.