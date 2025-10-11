Interceptan contrabando de armas y más de 1mdd

Un hombre fue arrestado el miércoles en el Puente Internacional Anzaldúas después de que oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lo encontraron intentando contrabandear armas de fuego, municiones y más de un millón de dólares en efectivo a México.

Cecilio Rojas Jr., ciudadano estadounidense, fue acusado de contrabando de bienes y grandes cantidades de dinero en efectivo desde Estados Unidos, concretamente aproximadamente 1,033,762 dólares, varias pistolas, rifles "desarmados" y escopetas, según una denuncia penal.

Ese día, los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional en McAllen recibieron una solicitud de asistencia de los oficiales del puerto de entrada en Mission después de realizar una inspección de salida en un Chevrolet 3500 blanco modelo 2019 con un remolque adjunto conducido por Rojas.

Después de dar una declaración oral negativa sobre armas y dinero, Rojas afirmó que viajaba de Carolina del Sur a Veracruz, México, para entregar artículos y visitar a su familia.

Luego Rojas fue remitido a una inspección secundaria.

Fue allí donde los oficiales encontraron una bolsa en el asiento delantero que contenía 30.000 dólares en moneda estadounidense que, según Rojas, eran ganancias personales de la venta de automóviles, según la denuncia.

Una inspección física del vehículo y el remolque resultó en el descubrimiento de aproximadamente $1,033,762 ocultos dentro de equipaje y cajas, así como varias armas de fuego.

"...incluyendo dos Colt 1911 y una Glock 45, numerosas armas largas desmontadas (rifles y escopetas) y varios tipos de municiones", afirma la denuncia.

También se encontraron recibos de varios de los artículos.

Durante una entrevista con agentes especiales, Rojas admitió tener conocimiento sobre el dinero en efectivo, armas de fuego, partes de armas de fuego y municiones no declaradas encontradas dentro del vehículo y el remolque.

"Rojas declaró que fue contactado por un individuo en Georgia para transportar ilegalmente moneda estadounidense y armas de fuego/municiones a México", afirma la denuncia. "Rojas declaró que los $30,000 encontrados en el asiento delantero del vehículo fueron su pago por el intento de contrabando".

Agregó que circulaba en paralelo con otros dos vehículos.

Rojas afirmó que tenía la intención de pagar a los conductores de los otros dos vehículos entre $1,500 y $2,000 por su ayuda.

Rojas tenía previsto comparecer ante el juez magistrado estadounidense Juan F. Alanis en el tribunal federal de McAllen el viernes por la mañana para su comparecencia inicial.

EL DATO

