Inicia operativo contra los conductores ebrios

McALLEN, Texas

Entidades policiales de todo el condado de Hidalgo se han unido para participar en "No Refusal" para detener a personas que conducen bajo los efectos del alcohol para reducir la cantidad de accidentes en la región.

Si bien la temporada navideña está a semanas de distancia, también es cierto que trae consigo un aumento de los casos de DWI. El operativo está enfocado en una temporada navideña segura.

El período de No Rechazo comenzó con el mes de noviembre y continuará hasta el 31 de diciembre.

Autoridades policiales del Condado de Hidalgo activan operativo "No Refusal o No Rechazo" para detener a conductores ebrios.

Este operativo es un esfuerzo para hacer cumplir las leyes de no conducir bajo los efectos del alcohol y mantener seguro al público al alentar a los conductores a tomar decisiones responsables.

El Grinch se ha unido a la campaña y estará patrullando con las agencias policiales del condado para garantizar la seguridad de todos los automovilistas.

"No importa cuán llena esté la cárcel del condado, siempre tendremos espacio para cualquiera que decida beber y conducir", dijo el alguacil J.E. "Eddie" Guerra. "La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo se enorgullece de ser parte de The Grinch on Patrol – Iniciativa No Rechazo DWI, que incluye a muchos otros socios encargados de hacer cumplir la ley de todo el Condado de Hidalgo".

El jefe de policía de McAllen, Víctor Rodríguez, precisó que la temporada navideña está sobre nosotros. El Grinch cambió de opinión y se unió a las agencias policiales de todo el condado de Hidalgo para patrullar.

Si un conductor se niega a someterse a una prueba de sobriedad, el oficial puede acelerar el proceso requerido para obtener una orden de registro. Por lo general, cuando se detiene a un conductor por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, el oficial le pide que se someta a un análisis de aliento o de sangre.

En Texas, un nivel superior de .08 por ciento se considera legalmente intoxicado. Según cifras del Departamento de Transporte de Texas, conductores ebrios podrían enfrentar una multa de 2 mil dólares por la primera ofensa y hasta 180 días en la cárcel. El año pasado, se registraron 3 mil 800 casos sospechosos de DWI en el condado de Hidalgo y 875 accidentes, de ellos, 30 fueron mortales.