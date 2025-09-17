Resuena en el Valle el Grito de Independencia

La Cónsul administrativa del Consulado de México en McAllen, Valeria Martínez, encabezó las celebraciones de las fiestas patrias en el Centro del Adulto Mayor Pueblo Alegre, donde decenas de adultos mayores se reunieron para conmemorar el aniversario de la Independencia de México.

Vestidos con atuendos tradicionales y tocados tricolor, los asistentes mostraron su orgullo y fervor patrio al unirse al grito de independencia liderado por la Cónsul Martínez. El ambiente se llenó de emoción y patriotismo mientras se escuchaba el Himno nacional mexicano, que sigue erizando la piel a los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero.

“Es increíble ver cómo la pasión por México no disminuye con el tiempo”, comentó Narcy Paz, una venezolana de 78 años que participa en las actividades del centro geriátrico diurno. “Me contagia el fervor de los mexicanos al celebrar su independencia. Es verdaderamente contagioso ver cómo se emocionan con el ‘¡Viva México!’”

Entre los invitados especiales se encontraba Paul Villarreal, responsable de la oficina de recaudación fiscal del Condado Hidalgo, quien se unió a la celebración y compartió la emoción de los asistentes.

La celebración en el Centro del Adulto Mayor Pueblo Alegre fue un ejemplo de cómo la comunidad mexicana en el extranjero sigue manteniendo viva la llama de la patria y la identidad cultural, incluso después de años de vivir fuera de México.

