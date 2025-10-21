Arrestan a cubano por tráfico de inmigrantes

McALLEN, TX.- Un conductor de camión cubano fue arrestado el viernes por la mañana después de que agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron a 19 personas ocultas dentro de una pared falsa dentro de un remolque refrigerado.

Juan Manuel Sifontes-Sinales fue acusado de traer y albergar a personas presentes ilegalmente en Estados Unidos después de que agentes estuvieran investigando su estatus legal en el país, según una denuncia penal.

Aproximadamente a las 3:35 am de ese día, los agentes en el puesto de control cerca de Sarita encontraron a Sifontes-Sinales conduciendo un camión Freightlinger Box blanco del año 2012.

Cuando los agentes le preguntaron si era ciudadano estadounidense, Sifontes-Sinales les entregó una licencia de conducir de Texas y una tarjeta de autorización de empleo que indicaba que era ciudadano de Cuba.

Sifontes-Sinales fue dirigido al área de inspección secundaria para investigar más a fondo su estatus legal donde dejó su unidad de refrigerador funcionando mientras transportaba fruta fresca, según la denuncia.

Dijo a los agentes que había comprado fruta fresca y que tenía la intención de transportarla a Houston para venderla a pequeños vendedores.

Los agentes se enteraron a través de verificaciones de la base de datos de inmigración que Sifontes-Sinales ingresó a los EE. UU. el 9 de septiembre de 2022 desde el Aeropuerto Internacional de Miami desde Cuba utilizando un pasaporte español válido con una exención de visa aprobada que le otorgó permiso para ingresar al país como visitante.

Según la denuncia, excedió el plazo de estancia permitido y permaneció en el país ilegalmente.

Además, las verificaciones mostraron además que a Sifontes-Sinales se le negó el permiso tres días después de ingresar a Estados Unidos.

Mientras los agentes detenían a Sifontes-Sinales, otros pasaron su camioneta por el "dispositivo Back Scatter", o rayos X, antes de estacionarlo en el lote de incautación de vehículos, donde descubrieron varias anomalías en el área de carga del camión.

Una inspección reveló una pared falsa construida con madera, sellada con madera contrachapada, cubierta con paneles delgados de fibra de vidrio, tapajuntas de aluminio y asegurada con tornillos de metal.

"Los agentes de la Patrulla Fronteriza retiraron varios paneles de fibra de vidrio, arrancaron el tapajuntas y cortaron un agujero en la madera contrachapada, dejando al descubierto una pequeña puerta de acceso que había sido construida (en) la pared", señala la denuncia.

En el interior, los agentes encontraron a 19 personas de pie en un compartimento que medía 8 pies de alto, 4 pies de ancho y 8 pies de largo.

Las personas eran originarias de México, Guatemala, Honduras y El Salvador y todas fueron puestas bajo arresto junto con Sifones-Sinales.

Una persona declaró a las autoridades que estaba muy preocupada por su seguridad, ya que no había forma de escapar del compartimento. Además, se encontraban dentro sin comida ni agua.

Sifontes-Sinales compareció ante el juez magistrado estadounidense Jason B. Libby en el tribunal federal de Corpus Christi para su comparecencia inicial el lunes por la mañana.

