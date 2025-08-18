Condenan a mexicano por producir pornografía infantil

Edi Quinones se declaró culpable el 8 de noviembre de 2024.

El juez federal de distrito Drew B. Tipton ha ordenado a Quinones cumplir un total de 96 meses de prisión. El tribunal aumentó la condena tras determinar que Quinones produjo pornografía infantil hallada en su teléfono. El tribunal también determinó que se produjo un acto sexual mientras la víctima menor de edad se encontraba bajo su custodia y control.

La defensa argumentó que su condena debía ser atenuada por estar casado con la víctima menor de edad en México. El tribunal escuchó pruebas para refutar esta afirmación y concluyó que no podía existir un matrimonio legal porque la víctima era menor de 18 años.

También se ordenará a Quinones registrarse como delincuente sexual y se espera que enfrente un proceso de deportación una vez completado su sentencia.

El 11 de septiembre de 2024, Quinones intentó ingresar a Estados Unidos por el puerto de entrada de Hidalgo con su familia. Al ser interrogado, se les notificó a las autoridades que su “esposa” tenía 16 años.

Durante la revisión de su dispositivo electrónico, las autoridades recuperaron numerosos archivos de material de abuso sexual infantil (MASI) que mostraban a Quinones y a la menor víctima. Quinones admitió que la menor tenía 15 años al momento de la grabación del video. Las autoridades descubrieron aproximadamente 20 videos en el teléfono que Quinones había grabado. Los videos mostraban a dos menores participando en diversos actos sexuales ilegales.

Quinones ha estado y permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.

La investigación fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza.

El fiscal federal adjunto Devin V. Walker llevó el caso, presentado como parte del Proyecto Niñez Segura (PSC), una iniciativa nacional del Departamento de Justicia (DOJ) lanzada en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.







