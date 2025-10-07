Condenan a hermanos que asesinaron a su padrastro

El caso Hermanos de Pharr ha llegado a su punto final en los tribunales, cerrando un capítulo que estremeció al sur de Texas desde 2022.

Después de un largo proceso judicial, Christian Treviño, de 20 años, fue condenado a 10 años de prisión por homicidio, mientras que Juan Eduardo Meléndez, de 22, obtuvo 10 años de libertad condicional al aceptar su responsabilidad por homicidio culposo.

MATARON A SU PADRASTRO

El tercer implicado, Alejandro Santos Treviño, de la misma edad, fue exonerado tras presentarse pruebas que apuntaban a una posible defensa propia.

La tragedia comenzó el 20 de enero de 2022, cuando el cuerpo sin vida de Gabriel Quintanilla, de 42 años, fue hallado en un terreno baldío cercano a las calles McColl y Whalen.

Las investigaciones revelaron que el hombre había sido agredido luego de que los hermanos enfrentaran acusaciones de que Quintanilla había abusado sexualmente de su hijastra de apenas nueve años.

De acuerdo con los reportes policiales, una confrontación violenta se desató aquella noche entre los jóvenes, un menor de edad y el padrastro, derivando en una golpiza que lo dejó inconsciente y abandonado en la parte trasera de una camioneta.

LÍMITES DE LA JUSTICIA

El entonces jefe de Policía de Pharr, Andy Harvey, recordó que Quintanilla tenía una orden de arresto pendiente por un delito sexual no relacionado, la cual había eludido durante años.

La revelación de antecedentes añadió otro nivel de complejidad a un caso en el que el deseo de justicia familiar por mano propia cruzó los límites de la ley.



