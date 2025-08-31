Defrauda al Medicaid con registros médicos falsos

McALLEN, Texas.- Un hombre de 64 años fue enviado a una prisión federal después de ser declarado culpable de todos los cargos acusados de liderar un plan de fraude al Medicare que involucraba la presentación de registros médicos falsificados, anunció en un comunicado de prensa el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

El jurado deliberó durante menos de dos horas después de un juicio de tres días antes de declarar culpable a Paul Njoku el 21 de mayo.

El juez federal de distrito Alfred H. Bennett ha ordenado a Njoku cumplir 75 meses en una prisión federal, seguidos inmediatamente de dos años de libertad supervisada. Al dictar la sentencia, el tribunal destacó su conocimiento de las pruebas y el papel agravante de Njoku en la conspiración para cometer fraude.

Njoku era propietario y director ejecutivo de una agencia de atención médica domiciliaria llamada Opnet Health Care Services Inc., que operaba como P & P Health Care Services.

El jurado escuchó el testimonio de testigos que afirmaron que Njoku, u otros bajo su supervisión, falsificaron firmas de médicos y enfermeras.

En concreto, Njoku y otros recortaron firmas antiguas y las pegaron en órdenes médicas, notas y evaluaciones de enfermería recién creadas. Medicare exigía a las agencias de atención médica a domicilio que conservaran estos documentos para obtener el pago por la prestación de servicios de atención médica a domicilio.

Njoku presentó los registros falsificados en respuesta a una solicitud de registros de Medicare.

El jurado también escuchó acerca de una enfermera registrada que había dejado Opnet en 2017. Njoku continuó usando su firma en notas y evaluaciones de enfermería, incluidos registros que debían ser firmados por una enfermera registrada, en 2018 y 2019 sin su conocimiento o consentimiento.

La defensa intentó culpar a otra persona del fraude. El jurado no creyó esas acusaciones y declaró a Njoku culpable de los cargos.

A Njoku se le permitió permanecer bajo fianza y entregarse voluntariamente a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.

El FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Unidad de Control de Fraude a Medicaid de la Fiscalía General de Texas llevaron a cabo la investigación. Los fiscales federales adjuntos Christian Latham y Kathryn Olson están a cargo del caso.

SOBORNA A UN MÉDICO

Un testigo también testificó que Njoku sobornó a un médico a cambio de aprobar servicios de salud a domicilio.

Entre 2015 y 2019, Opnet facturó a Medicare más de $400,000 en reclamaciones por servicios de salud a domicilio y recibió más de $360,000. Opnet no conservó la documentación requerida para muchas de ellas y posteriormente falsificó registros para justificar las reclamaciones.

Durante el juicio, un representante testificó que Medicare no habría pagado estas reclamaciones si hubiera sabido que no había documentación o que estaban basadas en registros falsificados.