Comprometidos con protección de la relación médico-paciente

"TMA sigue comprometida con la protección de la privacidad y la santidad de la relación médico-paciente. Para la Asociación es inquebrantable en su postura contra las intrusiones del gobierno u otros terceros que impiden la relación médico-paciente, y cualquier criminalización de prácticas médicas aceptables y apropiadas que puedan poner en peligro esa relación o la seguridad de los pacientes", dijo el presidenta de la TMA, Gary W. Floyd.

Floyd agregó que es especialmente en situaciones de alto riesgo, los pacientes deben saber que sus médicos estarán allí para atenderlos, y TMA continuará trabajando con los legisladores estatales para garantizar un entorno de práctica seguro para los médicos y sus pacientes.

La Asociación Médica de Texas es la más grande de la nación y representa a más de 56 mil miembros médicos y estudiantes de medicina, y tiene 110 sociedades médicas de condados en todo el estado.

La decisión de la Corte no convierte en ilegal la interrupción del embarazo, pero hace retroceder la legislación a la situación previa a la sentencia Roe vs Wade de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no. Ahora, las personas que quieran abortar no tendrán esa protección constitucional.