Comisionado se declara inocente de cargos federales

McALLEN, Texas.- Un juez magistrado estadounidense ha aceptado la declaración de inocencia de un comisionado de la ciudad de McAllen que enfrenta cargos federales.

El comisionado municipal del Distrito 4 de McAllen, Rodolfo "Rudy" Castillo, debía comparecer ante el juez el miércoles por la tarde acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos, contrabando de mercancías y lavado de dinero.

El abogado de Castillo, Ricardo L. Salinas, presentó el jueves una renuncia a comparecer en la lectura de cargos y una declaración de no culpabilidad en nombre de su cliente.

El juez magistrado J. Scott Hacker, quien debía presidir la lectura de cargos, aceptó la declaración de inocencia de Castillo el lunes por la mañana.

El comisionado municipal y su esposa, Bertha Castillo, fueron arrestados a principios de octubre después de que agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos registraran su casa e irrumpieran en su negocio, Oro Ropa Usada, un almacén de tiendas de segunda mano de su propiedad ubicado en el 6613 de la calle 28 Sur en McAllen.

El 3 de octubre, el juez magistrado federal Juan F. Alanis dictaminó que podían ser puestos en libertad bajo fianza. Castillo recibió inicialmente una fianza garantizada de 100.000 dólares con un depósito de 10.000 dólares. Su esposa, quien enfrenta los mismos cargos además de incitar a una persona a residir ilegalmente en el país, recibió una fianza garantizada de 75.000 dólares con un depósito de 7.500 dólares.

Los fiscales federales, que describieron a la pareja como personas con riesgo de fuga, solicitaron de inmediato la suspensión de la orden, solicitud que fue concedida por Alanis.

La pareja permaneció bajo custodia federal a la espera de una audiencia sobre una moción, que se celebró el 14 de octubre.

Más tarde esa misma tarde, el juez de distrito estadounidense Drew B. Tipton confirmó las condiciones establecidas por Alanis, pero dictaminó que Castillo debía pagar la fianza garantizada de 100.000 dólares en su totalidad, y su esposa debía pagar la fianza completa de 75.000 dólares.

El abogado de Castillo presentó la fianza completa el martes 21 de octubre. El comisionado fue puesto en libertad ese mismo día bajo condiciones impuestas por la jueza magistrada Nadia S. Medrano. Dichas condiciones incluyen la prohibición de salir del Distrito Sur de Texas sin notificar previamente al tribunal, así como la prohibición de viajar a México.

Desde entonces, ha sido acusado formalmente por un gran jurado federal el martes 28 de octubre.

Bertha fue puesta en libertad bajo fianza el 16 de octubre. Su abogado, Oscar Vega, confirmó que también renunció a su comparecencia ante el juez y se declaró inocente.