Recibe pago por servicio no hecho; ya lo buscan

El Departamento de Policía de Brownsville se encuentra en la búsqueda activa de Raúl Esquivel Velásquez, un hombre de 37 años con una orden de arresto vigente por robo, considerado un delito menor de clase B. Este caso ha captado la atención de las autoridades locales debido a la naturaleza del crimen y la falta de cooperación por parte del sospechoso.

Según informes, Velásquez recibió un pago por un servicio que nunca fue proporcionado. Esta conducta ha llevado a la apertura de una investigación, donde los detectives han realizado múltiples intentos de establecer contacto con él, pero hasta el momento, sus esfuerzos han sido infructuosos. La situación se complica aún más al no poder contar con la colaboración de Velásquez, lo cual es crucial para resolver el caso de manera efectiva.