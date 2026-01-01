Vencen subsidios al cuidado de la salud

Alix Flores, de 62 años, ha pasado de una carrera a otra a lo largo de los años, trabajando con organizaciones sin fines de lucro, en empresas estadounidenses, como maestra en una escuela de Brownsville y en la oficina regional del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

Quería asegurarse de estar siempre empleado para estar cubierto por el seguro de salud proporcionado por el empleador. "Siempre me aseguré de que si renunciaba a un trabajo, mejor ya tenía otro esperando para poder seguir estando asegurado", dijo Flores.

¿Cómo afecta el aumento de primas a los residentes?

Eso cambió con la implementación de la Ley de Atención Médica Asequible y pudo tomar descansos entre trabajos. Ahora trabaja a tiempo parcial como asistente de salud a domicilio para su madre anciana. Durante los últimos dos años, este residente de Brownsville ha pagado $12 al mes por su cobertura médica. No paga nada por visitar a su médico de cabecera y paga $10 por visitar a un especialista.

Tampoco paga nada por medicamentos para tratar su condición crónica, aunque pueden costar aproximadamente $900 sin seguro. Pero el próximo año, la prima mensual de Flores aumentará a $275, 23 veces más de lo que paga ahora. Esto se debe a que los créditos fiscales para las primas, que habían abaratado considerablemente la compra de seguros médicos a través del mercado federal, expirarán a finales de año. El Valle del Río Grande, donde vive Flores, se verá desproporcionadamente afectado por la expiración de estos subsidios.

"Voy a seguir adelante y elegir un plan, y solo voy a esperar lo mejor", dijo Flores, añadiendo que espera que el Congreso al menos extienda los subsidios un año más. "Tómense ese año, analicen qué funciona y qué no, y elaboren algo mejor".

Detalles sobre la expiración de subsidios de la ACA

El Valle del Río Grande experimentó uno de los crecimientos más rápidos en inscripciones a ACA en Texas entre 2020 y 2025. Durante ese período, la matrícula se cuadriplicó en el Valle, donde el 20% de la población cuenta con cobertura de la ACA. La mayor matrícula se registró en el condado de Starr, donde aproximadamente el 27% de su población estaba inscrita en la ACA.

Un factor que explica el auge de las inscripciones es una ley federal de 2021 que amplió el valor y la elegibilidad de los créditos fiscales que reducen los pagos de primas de los inscritos en la ACA: los créditos fiscales para primas mejorados que vencen a fin de año. "Fue un éxito rotundo", dijo Ryan Kennelly, consultor de seguros con licencia que atiende a clientes en todo el país, incluyendo Texas. "De repente, en lugar de una solicitud al día, teníamos diez por corredor. Todos querían un seguro porque era baratísimo".

El proyecto de ley introdujo dos cambios importantes. Eliminó el precipicio de ingresos (400% del nivel federal de pobreza), lo que permitió que las personas con mayores ingresos, generalmente personas prejubiladas o propietarios de pequeñas empresas, pudieran optar a los subsidios. Además, redujo el porcentaje máximo de sus ingresos que las personas que calificaban para los subsidios podían pagar para su prima. Las personas con ingresos entre el 100% y el 150% del nivel federal de pobreza (entre $32,150 y $48,225 para una familia de cuatro) pudieron acceder a créditos fiscales que permitieron que las primas del plan Plata fueran gratuitas.

Impacto en la inscripción a seguros médicos en el Valle del Río Grande

En el Valle, el 98% de los inscritos en la ACA recibieron un crédito fiscal anticipado para las primas que redujo sus pagos mensuales, y el 70% de los consumidores pagaron $10 o menos por mes por sus planes en 2025. Pero como las mejoras a esos créditos fiscales para las primas están a punto de expirar en enero, los proveedores de atención médica están preocupados de que los planes de salud se vuelvan inasequibles para muchos o que los afiliados saludables simplemente abandonen su cobertura, al no querer pagar por algo que antes no les costaba nada.