Incauta CBP casi 9 mil cartuchos de munición

Agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), asignados al Puente Internacional Los Indios, interceptaron 8,984 cartuchos de munición no declarados durante una inspección de salida.

La incautación se llevó a cabo el 9 de noviembre, cuando un Chevrolet 2008, manejado por un ciudadano mexicano de 65 años, fue canalizado a una inspección secundaria tras una revisión inicial. En dicha área, y con apoyo de una unidad canina y de un sistema de escaneo no intrusivo, los oficiales localizaron munición de diversos calibres —entre ellos .22, .357, .38, .40, .44, 9 mm y 10 mm— oculta al interior del vehículo.

¿Qué ocurrió?

"Nuestros oficiales trabajan diligentemente realizando inspecciones de entrada y salida, y su perseverancia y dedicación a la misión de seguridad fronteriza hicieron posible esta importante incautación de municiones", declaró Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville.

Los agentes de CBP procedieron a confiscar la munición y el vehículo. Posteriormente, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) arrestaron al conductor y dieron inicio a una investigación penal.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La incautación de munición no declarada resalta la importancia de las inspecciones en los puntos de control fronterizo. Las autoridades continúan enfatizando su compromiso con la seguridad en la frontera y la detección de actividades ilegales. La colaboración entre diferentes agencias es crucial para mantener la integridad de las operaciones fronterizas.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?