Incauta CBP más de 551 md en cocaína

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. asignados al Puente Internacional Gateway interceptaron un cargamento de presunta cocaína con un valor aproximado de más de 551.000 dólares escondido dentro de un Chevrolet 2008.

"Como lo demuestra claramente esta incautación, nuestros oficiales de primera línea de la CBP trabajan con diligencia en el desempeño de sus funciones, y sus esfuerzos lograron esta importante interceptación de narcóticos", declaró el director del puerto, Tater Ortiz, del Puerto de Entrada de Brownsville. "Acciones de cumplimiento como estas contribuyen a la seguridad de nuestras comunidades".

Detalles de la incautación de narcóticos

La incautación tuvo lugar el 8 de enero en el Puente Internacional Gateway cuando una ciudadana mexicana de 29 años solicitó entrar a Estados Unidos en un Chevrolet 2008. Tras una inspección primaria, el vehículo fue remitido a la inspección secundaria de la CBP para un examen más detallado. En el área de inspección secundaria, con la ayuda de una unidad canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron paquetes ocultos en el vehículo. Los oficiales retiraron los paquetes, que contenían un total de 18.7 kg de presunta cocaína.

Acciones de la CBP en el Puente Internacional Gateway

El valor estimado en la calle de los narcóticos incautados es de $551,041. Los oficiales de CBP confiscaron los narcóticos junto con el vehículo y entregaron al conductor a agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional, quienes iniciaron una investigación criminal.