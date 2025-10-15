Decomisan más de 1.3 mdd de meta y heroína en cruce

BROWNSVILLE, Texas.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron un cargamento de metanfetamina y heroína negra valuado en $1,331,172, oculto en un vehículo Chevrolet modelo 2001, en el Puente Internacional Los Indios.

El decomiso tuvo lugar el 6 de octubre durante una inspección secundaria al vehículo, conducido por un ciudadano mexicano de 37 años que intentaba ingresar a los Estados Unidos.

Los oficiales de CBP descubrieron varios paquetes ocultos, que contenían un total de 67.1 libras de metanfetamina y 42.5 libras de heroína negra.

Los narcóticos y el vehículo fueron confiscados, y el conductor fue entregado a agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para dar inicio a una investigación criminal.

Tater Ortiz, director del Puerto de Entrada de Brownsville, destacó: "Nuestros oficiales trabajan con diligencia en el cumplimiento de sus deberes, y sus esfuerzos llevaron a esta significativa incautación de drogas, evitando que estos peligrosos narcóticos lleguen a nuestras comunidades".