¡Cuidado! evita compras falsificadas en Navidad

MCALLEN, Texas.- Mientras las familias se preparan para las compras navideñas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) insta a los compradores a evitar la compra de productos falsificados, que pueden perjudicar a los consumidores, sus familias, las empresas y la economía del país.

"La CBP está en primera línea para impedir la entrada de mercancías ilícitas al país", declaró la comisionada ejecutiva auxiliar Interina Diane J. Sabatino, de la Oficina de Operaciones de Campo de CBP. Advierte que es fundamental que los compradores entiendan que comprar productos baratos y falsificados no es una acción sin consecuencias.

Las ventas ilícitas son uno de los delitos transnacionales más lucrativos.

¿Cuáles son los productos falsificados más comprados?

Estos artículos, que incluyen medicamentos, perfumes y cosméticos falsificados; juguetes y disfraces infantiles; artículos de moda, joyería y lujo; y aparatos electrónicos y repuestos automotrices, pueden representar graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores estadounidenses.

Entre los artículos más decomisados en el ano fiscal 2025, se encontraban prendas de vestir, aparatos electrónicos, juguetes y medicamentos falsificados.

La Oficina de Comercio de CBP brinda una serie de consejos para que los consumidores no se dejen engañar por las falsificaciones. También advierte que tenga mucho cuidado al realizar sus compras en esta temporada.

EL DATO