Buscan a sospechosos de un fraude bancario

McALLEN, Texas.- Dos hombres están enfrentando varios cargos graves luego de presuntamente haber participado en un esquema de fraude bancario, informó la la Policía de McAllen.

Trevon Terrell Harris, de 23 años, y Kareem Kalil Gordon, de 35, enfrentan cargos por andar de vivos con documentos oficiales manipulados.

Terrell Harris enfrenta cuatro cargos por manipulación de documentos oficiales, un delito grave con pena de cárcel estatal. Mientras que Gordon enfrenta cargos por manipulación de documentos oficiales y robo, ambos delitos graves con pena de cárcel estatal, añade el comunicado.

Los problemas para estas personas comenzaron el pasado 27 de octubre de 2025 cuando oficiales del Departamento de Policía de McAllen comenzaron a investigar actividad sospechosa en una institución financiera ubicada en la cuadra 10 de South Broadway. Esto luego de que empleados del banco reportaron una transacción sospechosa a la policía.

Posteriormente, investigadores de McAllen determinaron que una persona presentó información de identificación fraudulenta en un intento de cobrar o depositar un cheque. Según la Policía de McAllen, el sospechosos fue identificado como Trevon Terrell Harris.

Además, se asegura que la investigación reveló que varias personas visitaron distintas instituciones financieras en el área de McAllen intentando depositar cheques utilizando información de identificación ficticia. Kareem Kalil Gordon fue identificado posteriormente como participante en esta actividad.

Se sospecha del uso de múltiples tarjetas de identificación fraudulentas o ficticias en este caso. El uso de esta información permitió el acceso a fondos de una cuenta.

Trevon Terrell Harris tiene 23 años, mide aproximadamente 6 pies con 2 pulgadas, pesa alrededor de 185 libras, tiene cabello negro y ojos marrones. Su última dirección conocida está en Spring, Texas.

Mientras que Kareem Kalil Gordon tiene 35 años, mide aproximadamente 5 pies con 7 pulgadas, pesa alrededor de 180 libras, tiene cabello negro y ojos marrones. Su última dirección conocida está en Missouri City, Texas.

La policía pide a quien sepa dónde localizar a los sospechosos puede comunicarse a la Línea de Alto al Crimen al (956) 687-8477.

DESCRIPCIÓN DE SOSPECHOSOS:

