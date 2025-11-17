Recibe 4.5 mdd para nuevas banquetas

El Condado de Cameron anunció hoy que recibirá $4.5 millones del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) como parte del Programa de Alternativas de Transporte 2025.

Estos fondos permitirán la construcción de casi dos millas de nuevas banquetas en la comunidad de Santa María, con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal y el acceso a escuelas, paradas de autobús y negocios locales.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El Juez del Condado, Eddie Treviño, Jr., destacó la importancia del proyecto: "Esta inversión mejorará significativamente la seguridad y movilidad de los residentes. Estamos comprometidos con ofrecer infraestructura moderna, segura y accesible para nuestras familias. Los estudiantes de Santa María tendrán caminos más seguros para llegar a sus escuelas y actividades comunitarias."

El Comisionado del Precinto 4, Gus Ruiz, agradeció a TxDOT por su apoyo: "Este proyecto es una prioridad para nuestra comunidad. Trabajar en coordinación con TxDOT garantiza que nuestras inversiones respondan al crecimiento y las necesidades locales."

¿Qué implica el Programa de Alternativas de Transporte?