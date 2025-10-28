Acusan a sujeto por apuñalar a tres hombres; uno falleció

McALLEN, TX.- Un hombre de 31 años ha sido acusado por un apuñalamiento mortal en Cameron Park que mató a un hombre e hirió a otros dos.

Juan Iván Jiménez fue acusado de asesinato y agresión agravada que causó lesiones corporales graves el 17 de septiembre por el apuñalamiento del 2 de julio que mató a Rolando Arturo Vizcarra, de 26 años.

Según consta en los registros judiciales, estaba previsto que compareciera ante el tribunal el lunes por los cargos. Sin embargo, su abogado presentó una renuncia a la comparecencia y se declaró inocente en su nombre.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron dijo anteriormente que fue identificado como sospechoso a través de evidencia que incluye declaraciones de testigos y videos de vigilancia.

“Juan Iván Jiménez fue arrestado ese mismo día y prestó declaración voluntaria ante los investigadores, en la que confiesa los delitos que se le imputan”, se lee en el comunicado de prensa. “Se cree que el móvil del crimen está relacionado con las drogas”.

El apuñalamiento ocurrió en la cuadra 2100 de la avenida Florencia, en Cameron Park, alrededor de las 00:45 de ese día. El cuerpo de Vizcarra fue encontrado cerca de la entrada de la residencia con una puñalada en el cuello.

En el lugar también había otras dos víctimas: una mujer de 32 años con heridas de arma blanca en la cabeza y el rostro y un hombre de 34 años con heridas de arma blanca en el hombro.

La mujer fue llevada al hospital con “heridas graves que amenazaban su vida”, mientras que el hombre fue tratado por sus heridas en el lugar.

Jiménez permanece encarcelado en el Centro de Detención Carrizales-Rucker del Condado de Cameron con una fianza total de $500,000.