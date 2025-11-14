Mujer cumplirá cadena perpetua por homicidio

Una mujer de 32 años cumplirá cadena perpetua sin libertad condicional, luego de que un jurado la declarara culpable de asesinato capital por remuneración en un caso de homicidio por encargo, informó este jueves el fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis V. Saenz. Cynthia Olvera enfrentó juicio a partir del 3 de noviembre por el asesinato de Adela González Martínez, de 39 años, ocurrido el 2 de noviembre de 2020. La víctima era la exesposa del coacusado de Olvera, José Arnoldo Rodríguez, de 41 años. Rodríguez se declaró culpable de asesinato el 3 de noviembre y fue sentenciado a 40 años de prisión, de acuerdo con registros judiciales.

¿Qué delitos se le imputaron a Olvera?