Aumenta presencia policiaca migratoria

La comisionada Linda Macías hizo el anuncio en redes sociales el sábado. Afirma que la presencia policial está aumentando debido al bajo número de agentes.

Según informes, las autoridades federales han detenido camiones y camionetas de trabajo y se están presentando en los lugares de trabajo.

El Departamento de Policía de Brownsville dijo que no están ayudando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos con estas medidas.

¿Qué acciones están tomando las autoridades en Brownsville?

Por ello se mantiene informada a la ciudadanía, se notifica a las y los vecinos del Distrito 2 y de toda la City of Brownsville que autoridades migratorias federales han comunicado su intención de incrementar su presencia en la comunidad, argumentando bajos niveles de aplicación de la ley migratoria.

De acuerdo con reportes recientes, ya se han registrado actividades que incluyen la detención de camiones de trabajo, vans y la presencia de agentes en distintos sitios laborales.

Detalles sobre las detenciones realizadas por ICE

¿QUÉ HACER SI UN FAMILIAR ES DETENIDO POR ICE?

Si algún integrante de su familia ha sido detenido por el Immigration and Customs Enforcement (ICE), puede comunicarse con la oficina de Enforcement and Removal Operations (ERO) correspondiente al sur de Texas:

ICE ERO Harlingen Field Office (956) 389-2300

(Es posible que no proporcionen información detallada, pero generalmente pueden confirmar si la persona se encuentra bajo custodia).

Si este número no responde, también puede comunicarse a:

1-866-347-2423

Asimismo, se encuentra disponible el sistema en línea para la localización de personas detenidas:

ICE Online Detainee Locator System (ODLS)

Nota: El sistema generalmente se actualiza dentro de las 24 horas posteriores a la detención. Es posible que una persona detenida muy recientemente no aparezca de inmediato en el sistema.

Recomendaciones para familias afectadas por detenciones

Por favor, cuidémonos unos a otros y, hoy más que nunca, nos necesitamos mutuamente.