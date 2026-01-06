Buscan a cómplice; ayudó a huir a presunto asesino

Mientras continúa la investigación sobre la muerte a tiros de un destacado empresario de Mission, la policía de McAllen identificó el lunes a un hombre de Pharr que presuntamente ayudó a expulsar al sospechoso del país.

Se ha emitido una orden de arresto contra Leonel Pérez Delgado, de 61 años, quien los investigadores creen que tenía la intención de obstaculizar el arresto, albergar u ocultar a Reynaldo Mata-Ríos, de 60 años.

Mata-Ríos está acusado de disparar y matar a Eddy Betancourt, quien era el vicepresidente de la Junta Directiva del Distrito de Tasación del Condado de Hidalgo y designado por el gobernador Greg Abbott para la Comisión de Instalaciones de Texas, el 27 de diciembre.

La policía informó que los investigadores encontraron imágenes del día posterior al asesinato, el 28 de diciembre, de Mata Ríos cruzando un puerto de entrada no identificado entre Estados Unidos y México en una camioneta roja. Delgado fue identificado como el conductor de la camioneta.

La policía busca a ambos hombres. Mata-Ríos es descrito como un hombre de 6 pies de alto, 195 libras de peso, con cabello castaño, ojos marrones y su última dirección conocida está en Pharr.

Delgado fue descrito como de 1,72 metros de altura, 102 kilos de peso, con cabello canoso y ojos marrones. Su última dirección conocida también está en Pharr.

Según el comunicado de prensa inicial, la policía de McAllen fue enviada aproximadamente a las 3:51 p. m. del 27 de diciembre a un negocio ubicado en la cuadra 800 de North Ware Road después de que una llamada al 911 informara que una persona yacía en el suelo y no respiraba después de posiblemente haber recibido un disparo.

"Los oficiales que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ´no respondía´, no tenía pulso y parecía haber recibido heridas de bala", dijo la policía.

Betancourt, de 61 años y residente de Mission, fue identificado como la víctima. Era presidente de R&B General Construction Co. Inc., empresa ubicada en la misma zona donde la policía reportó el tiroteo, en 805 N. Ware Road, McAllen.

La policía solicita a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar en la investigación que llame al Departamento de Policía de McAllen al (956) 681-2000 o a McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477 (TIPS) para reportar una pista anónima. También se pueden reportar pistas anónimas mediante la aplicación P3 Tips.

Eddy Betancourt, vicepresidente de la Junta del Distrito de Tasación del Condado de Hidalgo.

Descripción de los buscados

Reynaldo Mata-Ríos: 60 años, aproximadamente 1.83 m (6 pies) de estatura, 88 kg (195 lbs), cabello castaño, ojos cafés. Última dirección conocida en Pharr.

Leonel Pérez Delgado: 61 años, aproximadamente 1.72 m de estatura, 102 kg, cabello canoso, ojos cafés. Última dirección conocida en Pharr.



