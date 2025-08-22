Aumentan peaje en los puentes internacionales

El aumento del peaje de cuatro a cinco dólares en todos los puentes propiedad del condado de Cameron a partir del 1 de septiembre de 2025, es una medida que responde a la necesidad de equilibrar el presupuesto del condado frente a la disminución de ingresos ocasionada por la reducción del tráfico en sus puentes internacionales.

Esta decisión, anunciada por el administrador del condado, Pete Sepúlveda, refleja no solo los desafíos económicos actuales, sino también la inflación que ha impactado los costos operativos en los últimos años.

A pesar de que este aumento afecta principalmente a los conductores regulares, los precios de los paquetes para peatones y conductores comerciales permanecerán sin cambios. Esta estrategia puede ser vista como un intento de mitigar el impacto financiero sobre sectores que podrían ser más vulnerables a este tipo de cambios. Sin embargo, la comunidad local podría sentir el peso del aumento de tarifas, especialmente aquellos que dependen de estos puentes para sus actividades diarias.

En las casetas de algunos puentes pusieron avisos sobre el incremento.

La noticia se genera luego de la caída del número de personas que utilizan los puentes internacionales entre la zona fronteriza de Estados Unidos y México

La reducción en la actividad podría ser un indicativo de factores económicos más amplios, como la inflación y cambios en las políticas migratorias que afectan el cruce fronterizo.

Sepúlveda advirtió que, si los ingresos no mejoran, existe la posibilidad de un nuevo aumento en tres años, lo cual genera incertidumbre entre los usuarios de estos servicios. En resumen, el ajuste en las tarifas del peaje refleja un cambio necesario en respuesta a la realidad económica del condado de Cameron y plantea interrogantes sobre el futuro del transporte y la economía local en un contexto de creciente presión financiera.

El Puente Internacional de Progreso también anunció un aumento de peajes en julio de $4 a $5 que entraron en vigor desde el viernes 1 de agosto.

Los puentes Hidalgo, Anzaldúas, Gateway, Veterans y Los Indios cuestan $4. El peaje en el Puente Internacional Pharr es de $5.

El portavoz de la ciudad de McAllen, Roy Cantú, dijo que los puentes internacionales Anzaldúas y McAllen/Hidalgo aumentaron sus peajes en marzo de 2025 de 3.50 a 4 dólares.



