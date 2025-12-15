Dos mujeres pierden la vida en ataque brutal

El silencio de la mañana dominical en la cuadra 6200 de Tecate Street, en Brownsville, fue abruptamente roto por una llamada de auxilio. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando el Departamento del Sheriff del Condado Cameron recibió un reporte al 911: una mujer yacía inconsciente en medio de un charco de sangre frente a una residencia.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una escena estremecedora. Afuera de la vivienda, una mujer ya no presentaba signos vitales. Dentro del domicilio, el horror se repetía: una segunda mujer fue localizada sin vida. Ambas, confirmaron las autoridades, eran familiares.

El sheriff Manuel Treviño informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas habrían sido "brutalmente atacadas" con un objeto aún no identificado.



