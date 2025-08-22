Lo declaran culpable del asesinato de su hijastro

Un jurado declaró culpable a José Villalobos por el asesinato de su hijastro, ocurrido en el año 2023 en la comunidad de San Perlitas, en el Condado Cameron.

El juicio se llevó a cabo en la Corte 197 del Condado Cameron, donde el jurado emitió el veredicto de culpabilidad tras escuchar los testimonios y revisar las pruebas del caso. Villalobos fue declarado culpable por asesinato y asalto agravado con arma de fuego. Un juez condenó a Villalobos a 40 años de prisión por asesinato y 20 años por agresión con agravantes. Ambas condenas se cumplirán simultáneamente.

El hecho violento terminó con la muerte del joven Arturo Sauceda y dejó herida a la madre del adolescente, quien recibió también un disparo en el pecho. De acuerdo con el testimonio de la mujer, Villalobos también la amenazó apuntándola con un arma a la cabeza.

El juicio, que se llevó a cabo en la Corte 197 del Condado Cameron, fue un proceso arduo y emotivo. Durante las audiencias, el jurado escuchó atentamente los testimonios de varios testigos y revisó una variedad de pruebas que ilustraron la gravedad del crimen. Villalobos enfrentó cargos no solo por asesinato, sino también por asalto agravado con arma de fuego, lo que resalta la naturaleza violenta de su accionar.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de la madre de Arturo, quien, además de perder a su hijo de manera tan brutal, resultó herida en el ataque. Su declaración brindó a los miembros del jurado una visión escalofriante de los momentos previos al crimen, revelando cómo Villalobos no solo disparó contra su hijastro sino que también la amenazó directamente, apuntándole con un arma a la cabeza.

El veredicto de culpabilidad es un paso crucial hacia la justicia, aunque nunca podrá devolver la vida a Arturo ni sanar las heridas profundas de su madre. La comunidad de San Perlitas debe ahora encontrar la manera de recordar a Arturo no solo como una víctima, sino como un joven lleno de sueños y expectativas. Este caso resalta la urgente necesidad de abordar la violencia en el hogar y fomentar entornos seguros para los niños y sus familias.

Durante el juicio, testificaron familiares de Sauceda, entre ellos su madre, Lydia Villalobos. Lydia también recibió disparos de José, pero sobrevivió. La madre del joven de 18 años que fue asesinado a tiros en 2023 subió al estrado el miércoles y testificó sobre los hechos que tuvieron lugar la noche del tiroteo.

Durante el interrogatorio de la defensa, el equipo de José Villalobos argumentó que Arturo en realidad fue asesinado a tiros por su madre.

Lydia testificó que ella y José estaban afuera bebiendo y sentados uno frente al otro. Dijo que José la apuntó con un arma y Arturo salió a ver cómo estaba.

Lydia dijo que le dijo a su hijo que estaba bien y cuando Arturo se alejó, José "salió de la nada", se levantó, gritó y le disparó.

Afirma que recibió dos disparos, pero la defensa presentó registros hospitalarios que demostraban que solo tenía una herida de bala en la parte superior del hombro derecho. La defensa también afirmó que solo se encontraron tres casquillos de bala en el lugar de los hechos.

José se cubrió los ojos y miró hacia abajo mientras se mostraban las fotos.

La defensa argumentó que Lydia intentó dispararle a José después de que él le disparara, pero terminó disparándole a Arturo.

Lydia negó la acusación y dijo que vio y escuchó a José dispararle a Arturo. La patóloga forense Dra. Norma Jean Farley también testificó.

Farley realizó la autopsia al cuerpo de Arturo y dijo que la bala entró en su mandíbula y viajó hacia abajo en dirección a su corazón, donde fue encontrada.

A los jurados también se les mostraron fotografías del cuerpo de Arturo que mostraban una herida abierta a lo largo de su mandíbula donde Farley dijo que entró la bala.

En el cuello de Arturo fue encontrada otra herida de bala.



