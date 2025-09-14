Lo aprehenden por ataque sexual contra un infante

BROWNSVILLE, Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. asignados al Puente Internacional Los Indios detuvieron a un hombre buscado por una orden de arresto pendiente por un delito grave por agresión sexual a un menor.

El martes 9 de septiembre, oficiales de la CBP en el Puente Internacional de Los Indios remitieron a Miguel Rolando Echeverría, de 78 años y residente legal permanente de Estados Unidos, para una inspección secundaria tras una inspección primaria. Durante la inspección secundaria, los oficiales de la CBP, utilizando verificación biométrica y bases de datos federales de las fuerzas del orden, verificaron su identidad y descubrieron que tenía una orden de arresto pendiente por agresión sexual a una menor, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de McHenry en Woodstock, Illinois. Los oficiales de la CBP remitieron a Echeverría al Departamento de Policía de Los Indios para su traslado a la cárcel del Condado de Cameron para la resolución de la orden.