Detienen en Brownsville a sospechoso de disparos

Aproximadamente a la 1:35 a. m. de la mañana de ayer, oficiales de patrulla del Departamento de Policía de Brownsville acudieron a la cuadra 3400 de Pablo Kisel Blvd. en relación con un reporte de disparos en la zona.

Tras hablar con testigos y con la ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron, los oficiales localizaron y detuvieron el vehículo del sospechoso en la intersección de Paredes Line Rd. y Avenida Carlos.