Detienen en Brownsville a sospechoso de disparos

Detienen en Brownsville a sospechoso de disparosAutoridades arrestan a sospechoso por incidente de disparos en Brownsville.
Aproximadamente a la 1:35 a. m. de la mañana de ayer, oficiales de patrulla del Departamento de Policía de Brownsville acudieron a la cuadra 3400 de Pablo Kisel Blvd. en relación con un reporte de disparos en la zona.
Tras hablar con testigos y con la ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron, los oficiales localizaron y detuvieron el vehículo del sospechoso en la intersección de Paredes Line Rd. y Avenida Carlos.
El conductor, Francisco López (32), fue detenido y acusado de Conducta Mortal "Disparo de Arma de Fuego en Ciertos Municipios" (Delito Grave de Tercer Grado). Se recuperaron múltiples casquillos en el lugar del incidente y se incautó una pistola del vehículo de López.
